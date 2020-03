Coronavirus, primo morto ad Arconate

Coronavirus, c’è una prima vittima anche nella città di Arconate.

Coronavirus, primo decesso in città

Un morto per Coronavirus anche ad Arconate. A darne notizia è l’Amministrazione comunale durante il quotidiano aggiornamento ai cittadini: “Comunichiamo con profondo rammarico e tristezza che è scomparso un cittadino di Arconate risultato positivo al coronavirus. L’Amministrazione comunale è vicina alla sua famiglia e porge le più sentite e sincere condoglianze. Tutta la comunità si stringe in un abbraccio commosso a chi oggi piange il proprio papà, il proprio nonno, il proprio caro. I dati comunicati oggi dalla autorità sanitaria ci dicono che, ad oggi, si registrano ad Arconate 5 casi di cittadini risultati positivi al coronavirus: 1 cittadino deceduto, due cittadini in cura presso il proprio domicilio, due cittadini dimessi dall’ospedale e già in fase di guarigione. Ribadiamo ancora con fermezza che bisogna rimanere in casa e limitare gli spostamenti, che sono concessi solo per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità”.

