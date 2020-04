Coronavirus, Morlacchi: “Giunta doni parte della sua indennità per mascherine e guanti”

Coronavirus, Roberto Morlacchi (Centro destra Morlacchi sindaco, lista di opposizione di San Vittore Olona) lancia la sua proposta: “Se non ci sono le risorse la Giunta dia parte della sua indennità per comprare le mascherine. Noi devolviamo i nostri gettoni di presenza”.

Coronavirus, l’appello di Morlacchi

L’invito arriva da parte di Roberto Morlacchi, capogruppo della lista di minoranza Centrodestra Morlacchi Sindaco di San Vittore Olona. “Ai nostri concittadini arrivino i nostri auguri di buona Pasqua – esordisce Morlacchi – Una Pasqua diversa dalle altre, più intima , relegata in quanto a condivisone ai famigliari stretti, con ridotta convivialità ma non per questo privata dei suoi significati più autentici. Purtroppo non possiamo fare diversamente, dobbiamo tenere duro , per noi , per il nostro futuro, per non vanificare gli sforzi fatti finora. La Comunità di S.Vittore è stata pesantemente toccata dal coronavirus e la nostra vicinanza come lista Centrodestra Morlacchi Sindaco va in particolar modo a chi ha subito la perdita di persone care, agli ospedalizzati ed a chi sconta la quarantena. Un abbraccio riconoscente a tutti coloro che in campo sanitario operano in condizioni di rischio per salvare le nostre vite , rispettiamo la loro dedizione ed il loro sacrificio , agiamo con ragionevolezza . Se non abbiamo necessità ed urgenze stiamo a casa. Grazie anche agli addetti del settori commerciali che hanno consentito gli approvvigionamenti ed a tutti coloro che hanno lavorato per la collettività. Come lista politica auspichiamo uno sforzo maggiore da parte dell’Amministrazione comunale , dobbiamo almeno fornire alla cittadinanza i presidi protettivi individuali (mascherine e guanti). Ove le risorse finanziarie non fossero sufficienti auspichiamo che la giunta doni una parte della propria indennità di carica a tale scopo e da parte nostra diamo la disponibilità dei due Consiglieri Comunali eletti a rinunciare ai gettoni di presenza”.

Morlacchi tocca poi un altro tema: “Il Sindaco ha comunicato l’intenzione di procedere alla sanificazione delle strade; nulla in contrario ove tale iniziativa abbia un concreto impatto sulla riduzione della diffusione del virus, altrimenti sarebbe opportuno destinare le corrispondenti risorse economiche per altre iniziative es. presidi individuali di sicurezza). Al riguardo chiediamo al Sindaco di essere più preciso sui dettagli di tale sanificazione spiegando con quale frequenza verrà effettuata la sanificazione , se l’ Oms (Organismo mondiale della sanità) prevede un disciplinare per tale attività, per quanto tempo dopo la sanificazione il virus può dirsi assente, i costi della sanificazione. Dobbiamo agire con accuratezza le risorse non sono illimitate e la situazione difficile non è alle spalle. Nuovamente auguri, forza che uniti ce la faremo”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS NELLA NOSTRA ZONA

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE