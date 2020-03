“Mio padre è morto di Coronavirus, finalmente sappiamo dove è il corpo”

Coronavirus, il racconto di Elena Gabbiadini di Cerro Maggiore. Il padre abitava a Stezzano, in provincia di Bergamo.

“Mio padre è morto di Coronavirus. Finalmente sappiamo dove è il suo corpo”. E’ il drammatico racconto di Elena Gabbiadini, residente a Cerro Maggiore. Settimana scorsa in un solo giorno ha perso il nonno e il padre, entrambi nella bergamasca. Per il primo decesso per infarto (anche se aveva tosse), per il secondo si è trattato di Covid-19. Contagiata anche la mamma di Elena. Dopo la morte dell’uomo i suoi familiari non hanno più avuto notizie del corpo fino a poche ore fa: si trova a Bergamo, in attesa della benedizione del vescovo.