Coronavirus, Magnago piange un altro morto

Coronavirus, nuovo decesso a Magnago: è la quarta vittima del Covid-19.

Coronavirus, quarta vittima a Magnago

“La piattaforma Ats ci registra purtroppo che un nostro concittadino è deceduto nella notte: alla famiglia il nostro abbraccio e la vicinanza di tutta la Comunità”. E’ il triste annuncio del sindaco Carla Picco nell’ambito dell’aggiornamento sulla situazione del contagio da Coronavirus di venerdì 10 aprile 2020. “Un pensiero ai nostri quattro concittadini che sono mancati a causa di questo virus – prosegue il primo cittadino – A oggi registriamo dieci casi da contagio da Covid-19, in parte ricoverati e in parte al domicilio; i cittadini in quarantena per contatto stretto sono in tutto 19”.

“Restiamo a casa, onoriamo i nostri morti e proteggiamo i nostri cari”

Poi le raccomandazioni a non abbassare la guardia: “Non vanifichiamo la battaglia di tanti nostri concittadini, di medici e operatori sanitari e di tutti coloro che si prodigano per noi – dice ancora Picco – Restiamo a casa, onoriamo i nostri morti e proteggiamo i nostri cari. Restate a casa a Pasqua, Pasquetta e i giorni a venire… Un gesto d’amore che ci aiuterà a uscire da questo difficile momento”.

