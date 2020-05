Coronavirus: la situazione ad Arese di mercoledì 6 maggio.

I dati registrati ieri, mercoledì 6 maggio, sul portale ATS, evidenziano 4 nuovi contagi, ma anche 2 guarigioni, che sono sempre un elemento di sollievo e speranza per noi tutti. Ad Arese si è quindi arrivati a 168 persone positive al Covid 19 (tra cui 26 decessi e 43 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza.

Le parole del sindaco

“L’attenzione deve essere sempre alta anche in questa fase di prime riaperture. Il primario di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco Massimo Galli qualche giorno fa ha ribadito che “si sta cominciando a vedere la luce, ma tutti fuori senza le debite protezioni vuol dire cercarsi guai. […] Dobbiamo riuscire a convivere con questa realtà, altrimenti rimaniamo bloccati in una situazione economicamente disastrosa e per farlo serve una cultura della responsabilità individuale, che diventa poi collettiva. […] Dobbiamo sapere che questa riapertura deve essere consapevole e intelligente”. Fidiamoci dei consigli dei medici e degli esperti e tuteliamo la nostra salute. Adottiamo tutte le precauzioni del caso, proteggiamo noi stessi e gli altri da questo virus che agisce in modo subdolo tra di noi. Mi affido ancora una volta al senso di responsabilità di ognuno. Facciamo in modo che la curva dei contagi non si rialzi. Per ogni dubbio, la Polizia locale resta disponibile per informazioni al n. 02 93527450”.

I servizi di supporto

Per dare supporto in questa situazione difficile, sono attivi diversi servizi:

per le persone con più di 65 anni, sole senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento o in grave difficoltà per le necessità primarie, è possibile chiamare il numero 379 1909759, tutti i giorni h24. A questo numero rispondono i volontari della Misericordia che raccolgono le richieste di supporto. Allo stesso numero è anche possibile chiedere un sostegno psicologico.

per chi si sente disorientato e non sa come affrontare questi giorni di isolamento o semplicemente ha bisogno di chiacchierare con qualcuno, perché si sente solo, è possibile chiamare il numero 344 0488729, che da martedì 5 maggio amplia la fascia oraria: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

