Coronavirus, la Parrocchia chiede aiuto

Coronavirus, la Parrocchia di Casorezzo chiede un aiuto alla comunità per le spese da sostenere.

Coronavirus: conseguenze anche per la Parrocchia

I difficili mesi di quarantena hanno portato principi di crisi in diversi enti. Tra questi, particolarmente colpite sono le Parrocchie. A Casorezzo la sospensione delle Messe e di tutti i sacramenti per tre lunghi mesi, sta preoccupando non poco tutta la comunità perché l’interruzione delle ordinarie offerte sulle quali è possibile sostenere la vita ecclesiale minaccia di portare importanti conseguenze. “Non si è potuta fare la pesca di beneficenza e la lotteria, non sono state raccolte le buste in occasione della festa patronale – ha scritto il parroco don Eugenio Baio – Sono mancate le iscrizioni all’oratorio estivo e alla settimana in montagna”. Tra gli allarmi maggiori, c’è il sostentamento della scuola dell’infanzia parrocchiale. “Non siamo mai stati così espliciti nel chiedere soldi – ha proseguito don Eugenio – Ma le difficoltà ci hanno spinto a questo appello”.

