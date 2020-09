Coronavirus: la Cresima col cotton fioc per evitare i contagi. La novità è stata ufficializzata sul portale della Diocesi di Milano dal cancelliere arcivescovile monsignor Mario Mosconi.

Coronavirus: la Cresima col cotton fioc per evitare i contagi

Come celebrare la Cresima in tutta sicurezza in tempo di pandemia? E’ spiegato nei “protocolli di comportamento” che la Chiesa di Milano ha diramato a tutti i parroci, illustrati oggi sul sito della Diocesi da Monsignor Mario Mosconi.

“I gesti – sottolinea il monsignore – sono quelli stabiliti dai libri liturgici e dalle disposizioni diocesane, cui si aggiunge nella situazione attuale il protocollo indicato dall’Avvocatura. In concreto si prevedono le consuete attenzioni circa la partecipazione a un evento collettivo (verifica delle condizioni sanitarie prima della celebrazione, rispetto del distanziamento sociale, adozione dei dpi, sanificazione degli ambienti), cui si aggiungono alcune attenzioni specifiche per la Cresima: l’igienizzazione delle mani del ministro, il gesto di accompagnamento del cresimando da parte del padrino limitato al momento del sacramento, lo scambio della pace del ministro col cresimato solo in forma verbale.

“Per quanto riguarda l’atto della crismazione, evitando il contatto fisico tra ministro e cresimando, si seguono le indicazioni della Cei che richiede l’adozione di “un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando”. Siccome molte domande sono giunte su come concretizzare quest’ultima indicazione, si suggerisce l’adozione di bastoncini cotonati (detti comunemente cotton fioc), che lasciano in evidenza il solo gesto della mano che traccia la croce con Sacro Crisma sul capo del cresimando e richiedono una quantità limitata di olio.

“L’indicazione del fatto che si tratti di bastoncini biodegradabili (facilmente reperibili anche sui maggiori siti di acquisti online) è funzionale al fatto che devono essere poi combusti, come richiesto quando si tratta dei santi oli. L’insieme delle indicazioni può apparire piuttosto dettagliato, ma questo è in qualche modo necessario, data la pluralità dei ministri, le legittime preoccupazioni di questi giorni rispetto alla condizione sanitaria dei ragazzi (in ragione della riapertura delle scuole) e la complessità di amministrare in sicurezza sanitaria un sacramento che esige peculiari gesti di prossimità”.

Possono conferirla anche i sacerdoti

In un passaggio precedente era stato specificato che il sacramento della Confermazione – che ha dovuto essere forzatamente annullato negli scorsi mesi di maggio e giugno – necessita di un elevato numero di ministri e i Vescovi non possono arrivare ovunque, quindi anche decani o gli stessi parroci possono celebrare il rito.

“Pur nella consapevolezza del fatto che la Chiesa riserva il compito ai Vescovi (ministri ordinari) e considerando il fatto che la Chiesa ambrosiana, per la sua peculiare dimensione, ha affidato tale compito anche ad alcuni presbiteri che hanno un peculiare rapporto con la responsabilità del Vescovo diocesano (ministri straordinari ma stabilmente costituiti) – spiega monsignor Mosconi – è stato pertanto necessario stabilire regole di eccezione, comunicate con una nota del Vicario generale diffusa in occasione della Messa Crismale del 28 maggio 2020. In concreto ogni parroco, tenendo conto della necessità di limitare per quest’anno la partecipazione a tali celebrazioni ai soli stretti familiari, è invitato a stabilire un calendario delle Cresime e a comunicarlo, precisando il numero di cresimandi, a una segreteria diocesana tre settimane prima della data stabilita. In assenza dei ministri precedentemente indicati potrà essere incaricato della celebrazione il decano o, nell’indisponibilità anche del decano, lo stesso parroco.

