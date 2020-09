Coronavirus, in quarantena una classe della scuola primaria

Coronavirus, a Casorezzo scatta l’isolamento per una classe della scuola primaria.

Coronavirus, l’Ats mette in quarantena una classe

A comunicarlo è l’Amministrazione comunale. “Il portale di Ats riporta un caso in più in paese. Torniamo così a tre. Va inoltre rilevato che la stessa Ats, in accordo con la dirigenza scolastica, avendo riscontrato l’insorgenza delle condizioni previste, ha applicato il protocollo di prevenzione della diffusione dei contagi a una classe della scuola primaria” si legge in una nota firmata dal sindaco Pierluca Oldani e dall’assessore all’Istruzione Marta Bertani.

“Rispettiamo le regole, in particolare ai seggi”

“L’immediatezza dell’intervento serve proprio a tutela di tutti. Più di tutto però occorre che ciascuno di noi continui a osservare le prescrizioni che ben conosciamo” proseguono i due amministratori, che invitano i concittadini a farlo in particolare oggi e domani ai seggi. “Salvaguardiamo gli altri e noi stessi – concludono sindaco e assessore – Solo con queste precauzioni supereremo anche questa. Forza!”.

