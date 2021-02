Coronavirus in Lombardia: oltre 3mila nuovi casi, in diminuzione rispetto a ieri

Coronavirus in Lombardia: oltre 3mila nuovi casi, in lieve diminuzione rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati ammonta a 4104 unità, di cui 382 in terapia intensiva.

I dati aggiornati

Sono 3019 i casi di Coronavirus registrati nella giornata di oggi, sabato 20 febbraio, in Lombardia. Un dato inferiore del 18,93% rispetto ai dati di ieri, venerdì 19.

Positivi in oltre 53mila, 4104 i ricoverati

Il totale dei decessi si attesta sui 28008 casi. I totali positivi sono 53365. Il totale dei ricoverati 4104, di cui 382 in terapia intensiva.