Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-9) e nei reparti (-137). A fronte di 15.337 tamponi effettuati sono 1.606 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 658.

Coronavirus in Lombardia: in sensibile diminuzione i ricoveri, aumentano i guariti/dimessi

Oggi, sabato 26 dicembre, in Lombardia sono stati effettuati 15.337 tamponi per un totale di 4.780.837. Si registrano 1.606 casi positivi (di cui 66 debolmente positivi), mentre il numero di guariti/dimessi arriva a 387.049, di cui 3.871 dimessi e 383.178 guariti. 513 le persone in terapia intensiva. I decessi sono invece 36.

I dati di oggi

i tamponi effettuati: 15.337 totale complessivo: 4.780.837

i nuovi casi positivi: 1.606 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 387.049 (+658), di cui 3.871 dimessi e 383.178 guariti

in terapia intensiva: 513 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.839 (-137)

i decessi, totale complessivo: 24.818 (+36)

I nuovi casi per provincia

Milano: 499 di cui 313 a Milano città;

Bergamo: 97;

Brescia: 131;

Como: 125;

Cremona: 26;

Lecco: 68;

Lodi: 11;

Mantova: 96;

Monza e Brianza: 141;

Pavia: 30;

Sondrio: 10;

Varese: 341.

