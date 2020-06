Coronavirus in Lombardia: in due province nessun nuovo contagio

Consueto appuntamento con i dati di Regione Lombardia in merito all’andamento del contagio da Coronavirus di oggi, lunedì 22 giugno 2020: in due province non è stato registrato alcun nuovo contagio

Coronavirus i dati di oggi

i tamponi effettuati: 7.776

totale complessivo: 964.735

attualmente positivi: 13.638 (-205)

totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall’inizio della pandemia a oggi: 93.111

i nuovi casi positivi: 143 (83 debolmente positivi) di cui 64 a seguito di test sierologici

la percentuale tra tamponi effettuati e casi positivi riscontrati è pari all’1,8%

i guariti/dimessi: 345, totale complessivo: 62.900

in terapia intensiva: 51 (-2)

i ricoverati non in terapia intensiva: 1.047 (-213)

i decessi: 3, totale complessivo: 16.573

I dati delle Provincie

Milano: 24.184 (+23) a Milano città: 10.289 (+15)

Bergamo: 14.171 (+51)

Brescia: 15.499 (+20)

Como: 4.066 (+13)

Cremona: 6.585 (+8)

Lecco: 2.817 (=)

Lodi: 3.558 (+1)

Mantova: 3.445 (+1)

Monza e Brianza: 5.736 (+5)

Pavia: 5.542 (=)

Sondrio: 1.568 (+1)

Varese: 3.875 (+18)

e 2.065 in fase di verifica.

Le dichiarazioni dell’assessore

Fiducioso l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera che ha commentato i dati così:

Anche oggi possiamo commentare notizie sostanzialmente positive. In particolare continuano a diminuire i numeri dei ricoverati e dei dimessi, così come va rilevato che tra i 143 nuovi casi positivi, 64 sono riferibili a test sierologici e che, complessivamente 83 sono ‘debolmente positivi’. Da specificare anche che 2 casi riguardano operatori socio sanitari e 5 gli ospiti delle RSA. I decessi, infine, sono tre”.

TORNA ALLA HOME PAGE