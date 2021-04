Coronavirus in Lombardia: aumentano i contagi

Coronavirus: aumentano i contagi in Lombardia e anche nella provincia di Milano, ma si abbassano gli indici Rt. Nella regione oggi, sabato 24 aprile 2021, il tasso di positività è al 4,6%, in calo rispetto a ieri.

Coronavirus in Lombardia: a Milano superati i 750 positivi

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 2.313 casi di Covid-19 e 49 morti. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione salgono a 32.618. I tamponi processati sono stati 50.456, con un tasso di positività del 4,6%, in leggero calo rispetto a ieri (4,9%). I pazienti Covid in terapia intensiva sono 33 in meno (611), mentre i ricoveri scendono di 135 unità (4.050).

Nella provincia di Milano il numero dei contagi è aumentato rispetto a ieri: si è passati dai 645 ai 757 di oggi, sabato 24 aprile.

La situazione in Italia

Oggi in Italia si sono registrati 13.817 nuovi casi e 322 morti da Coronavirus. Ieri i casi sono stati 14.761, i morti 342. Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 315.700. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri.

Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 85 unità rispetto. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ieri.

I nuovi contagi nelle Province lombarde

Milano 757

Bergamo 202

Brescia 219

Como 152

Cremona 84

Lecco 72

Lodi 43

Mantova 116

Monza Brianza 220

Pavia 114

Varese 239

Sondrio 47