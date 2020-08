Coronavirus in Lombardia: 3 decessi, 24 nuovi positivi a Milano e provincia

Coronavirus in Lombardia, il bollettino odierno di Regione registra 3 nuovi decessi e 76 nuovi casi positivi di cui 24 tra Milano e Provincia. Ma aumentano i guariti e dimessi (+171)

Coronavirus in Lombardia, il bollettino odierno di Regione registra 3 nuovi decessi e 76 nuovi casi positivi di cui 24 tra Milano e Provincia. Ma aumentano i guariti e dimessi (+171), diminuiscono i ricoveri (-8) e non c’è nessun contagio a Lecco e Pavia.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), e’ disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati. Il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni e’ disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 6.382, totale complessivo: 1.358.872

– i nuovi casi positivi: 76 (di cui 11 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo:74.403 (+171 ), di cui 72.980 dimessi e 1.423 guariti

– in terapia intensiva: 9 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 162 (-8 )

– i decessi, totale complessivo: 16.832 (+3 )

I nuovi casi per provincia:

Milano: 24, di cui 9 a Milano città

Bergamo: 7 ;

Brescia: 5 ;

Como: 1 ;

Cremona: 2 ;

Lecco: 0 ;

Lodi: 3 ;

Mantova: 20 ;

Monza e Brianza: 2 ;

Pavia: 0 ;

Sondrio: 1 ;

Varese: 7 .

