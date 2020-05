Coronavirus: il sindaco Nai fa il punto della situazione

Ieri sera, mercoledì 6 maggio, il sindaco di Abbiategrasso ha fatto il punto della situazione Coronavirus.

“ATS comunica 5 nuovi casi di positività in Abbiategrasso (per un totale di 280) e la guarigione di 5 altri nostri concittadini. Il numero delle persone attualmente positive al Coronavirus in Abbiategrasso (161) resta dunque invariato”.