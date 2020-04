Coronavirus: il sindaco fa il punto della situazione

Coronavirus a Magenta: il sindaco Chiara Calati fa il punto della situazione

Ieri sera, giovedì 2 aprile, il sindaco di Magenta Chiara Calati ha postato su Facebook un video dove fa il punto della situazione riguardo i contagi da Coronavirus in città: un nuovo caso positivo che si aggiunge ai precedenti 80 e un quinto decesso. In RSA sono cinque gli ospiti accertati positivi, isolati in un unico nucleo mente gli altri nuclei non sono stati intaccati. Ha ricordato inoltre i criteri per i buoni spesa e come i negozi possono aderire.

