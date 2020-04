Coronavirus, il GS Rancilio piange il “suo” Giordano

Coronavirus, il GS Rancilio di Parabiago dà l’addio al suo atleta di handbike Giordano Maderna, venuto a mancare ieri mattina, giovedì 2 aprile.

Coronavirus, il triste addio del GS Rancilio a Giordano

“E’ arrivata una triste notizia che non vorresti mai ricevere ma che questo maledetto Virus sta facendo diventare tanto troppo frequente tra i nostri amici e conoscenti” hanno scritto sulla loro pagina Facebook il Gruppo Sportivo Rancilio di Parabiago. E proprio ieri mattina – giovedì 2 aprile – alle 11 è venuto a mancare l’atleta di handbike Giordano Maderna, classe 1936.

Il ricordo degli amici sportivi

“Giordano è stato uno di primi a vestire la nostra casacca come atleta paralimpico già nel 2006 ed è rimasto con noi sino al 2008; quando solo e solamente una malattia importante lo poteva allontanare dallo sport che tanto amava – hanno ricordato nella nota pubblicata sui social- Classe 1936, era il classico amico di tutti che alternava l’italiano a simpatiche frasi in dialetto milanese. Nel gruppo tutti lo ricordiamo come trascinatore sempre pronto ad avere una parola si conforto per tutti. Ancora recentemente ci facevi pervenire i tuo saluti da parte di Giampy o di Mario. Solo il Virus ti aveva allontanato dai tuoi amici e adesso ti ha portato via. Ci mancherai Giordano, ti promettiamo che noi continueremo, ogni tanto a ricordarti nelle nostre riunioni, come abbiamo fatto sino ad ora. Adesso puoi pedalare in libertà e siamo sicuri che sentiremo da lontano un tuo incitamento in dialetto milanese. CIAO GIORDANO”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE