Coronavirus: i dati in paese, vaccinazioni e scenari futuri

In un videomessaggio rivolto alla cittadinanza, il sindaco di Canegrate Roberto Colombo aggiorna sul numero di positivi in paese: “La situazione, in questi giorni, sta molto peggiorando; noi oggi abbiamo più di 50 casi di cittadini positivi e tre classi, due alla scuola secondaria e una all’infanzia Gajo, che sono in quarantena.

Le ordinanze regionali e statali ci dicono una cosa: bisogna evitare il più possibile di muoversi e di fare assembramenti. Poi, per gli spostamenti dopo le 23 dovuti a esigenze lavorative o motivi di salute, c’è l’autocertificazione da compilare”.

Le scelte del Comune

Anche il Comune di Canegrate ha dovuto prendere qualche decisione restrittiva: “Abbiamo iniziato con il chiudere i giochi dei giardinetti, stiamo annullando tutte le manifestazioni e le riunioni in presenza – continua Colombo – Inoltre, da mercoledì è possibile accedere agli Uffici comunali solo su appuntamento. Questo lo facciamo per il bene di tutti, cittadini e dipendenti; questi ultimi sono sempre presenti, nessuno si è tirato indietro in questi mesi, il problema è che bisogna evitare il più possibile la creazione di assembramenti”.

La novena dei defunti

Avvicinandoci alla commemorazione dei defunti, “il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 20, dal 1 all’8 di novembre; quello che chiediamo ai cittadini è di evitare i capannelli tra persone; daremo anche indicazioni precise, per cui nei colombari sotterranei si potrà entrare da una parte e uscire da un’altra via”.

I lavori pubblici non si fermano

Proseguono i lavori in paese: “Tanti sono cominciati durante l’estate e poi conclusi, come il primo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria che riguardano il seminterrato della scuola secondaria di primo grado Manzoni. Inizieranno poi nel cimitero i lavori per i colombari nuovi, così come cercheremo di realizzare i nuovi marciapiedi in via D’Annunzio, in parte di via Udine e, infine, stiamo intervenendo per riverniciare le cancellate dei plessi scolastici. Dico ‘cercheremo’ perché, se ci dovessero essere problemi per i lavoratori, viene prima la loro salute”.

Vaccino antinfluenzale a metà novembre

Come già annunciato slitta la campagna di vaccinazione antinfluenzale: “Ats conferma che il vaccino arriverà in grandi quantità dopo il 15 novembre; la vaccinazione sarà effettuata al centro anziani di via Garibaldi. Quattro medici di base faranno le vaccinazioni al centro anziani, mentre gli altri due gestiranno i pazienti nei propri ambulatori. In questo momento stanno arrivando pochissimi vaccini, gestiti dai medici di base; cerchiamo di non metterli troppo sotto pressione, decideranno loro quali sono le persone che hanno una maggiore priorità”.

Collaborazione e unità nei momenti difficili

Il sindaco Colombo sottolinea il desiderio di concordare le varie azioni con tutte le forze politiche: “Questa Amministrazione vuole e crede che in questi momenti sia necessario lavorare tutti insieme per il bene comune, essere uniti e dare un messaggio univoco ai nostri cittadini. Vi invito a rispettare con la massima attenzione le prescrizioni e a seguire sul sito del Comune tutti gli aggiornamenti, tra cui quelli sanitari, con l’andamento giornaliero dei casi di Coronavirus. Le regole sono semplici: indossare la mascherina, lavarsi le mani, evitare gli assembramenti, anche quando si visitano parenti e amici“.

