Coronavirus, i casi a Legnano aumentano ancora: 274

Coronavirus, salgono ancora i numeri del contagio in città: +13 in 24 ore.

Coronavirus, a Legnano 274 positivi al tampone

Duecentosettantaquattro. Tanti sono i cittadini legnanesi positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2 secondo i dati ufficiali aggiornati a giovedì 16 aprile 2020. Tredici in più rispetto al giorno precedente, quando erano 261, e ben 23 in più rispetto a martedì 14, quando erano 251. In una settimana (da giovedì 9), i contagi censiti sono aumentati di ben 74 unità (erano 200) e Legnano ha guadagnato 11 posti nella poco invidiabile classifica delle città della regione più colpite dal contagio, passando dalla 29esima alla 18esima posizione.

Tanti i casi sommersi segnalati dai medici di base

Al dato ufficiale comunicato da Regione Lombardia andrebbero sommati, per avere il quadro completo dell’emergenza sanitaria in atto, tutti i casi sommersi: i medici di medicina generale hanno in carico molti pazienti con sintomi riconducibili all’infezione da Coronavirus, ma non diagnosticati in laboratorio.

