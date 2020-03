Coronavirus, vittuonese denunciato a Cornaredo per il mancato rispetto dell’ordinanza: fermato in strada mentre stava andando a trovare la fidanzata

Coronavirus, giovane di Vittuone va a trovare la fidanzata: denunciato

Primo denunciato nel nostro territorio per il mancato rispetto dell’ordinanza che vieta spostamenti non necessari per arginare la diffusione del Coronavirus. Si tratta di un giovane di origini albanesi residente a Vittuone, fermato dai carabinieri questo pomeriggio a Cornaredo. Il ragazzo è stato fermato mentre passeggiava in via Garibaldi con in mano una bevanda alcolica. Invitato a compilare l’autocertificazione per giustificare quanto stava facendo, ha spiegato che stava semplicemente andando a trovare la fidanzata. Ed è stato così denunciato in stato di libertà in quanto non si tratta di una fattispecie contemplata dal decreto per contenere l’emergenza Covid 19.

TORNA ALLA HOME PAGE PER LE ALTRE NOTIZIE