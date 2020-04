Coronavirus, Gallera all’ospedale di Cuggiono per la Messa di Pasqua

Coronavirus, l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera all’ospedale di Cuggiono per partecipare alla Messa di Pasqua.

Coronavirus, l’assessore regionale Gallera accetta l’invito del cappellano

A darne notizia è Gallera stesso, che così ha scritto sulla sua pagina facebook domenica 12 aprile 2020: “Oggi ho accettato l’invito di padre Benjamin (il cappellano dell’ospedale padre Benjamin Masumu, ndr) a seguire nella cappella dell’ospedale di Cuggiono la celebrazione della Santa Messa di Pasqua trasmessa in filodiffusione per i pazienti e gli operatori sanitari, e in streaming per gli altri fedeli”. Con l’assessore regionale c’era anche il parlamentare di Fratelli d’Italia Marco Osnato.

“Auguro a me e a tutti di guardare al futuro con grande positività”

“Mai come quest anno la Pasqua assume un valore simbolico straordinario – commenta Gallera – La Resurrezione di Gesù Cristo deve simboleggiare per tutti noi il senso della rinascita del nostro popolo. Da 8 settimane sto vivendo momenti complicati e difficili di grande sofferenza pensando a coloro che sono stati colpiti gravemente dal Coronavirus e alle tante persone decedute per colpa di questo subdolo nemico invisibile. Auguro a me e a tutti di trovare la forza di guardare al futuro con grande positività”.

