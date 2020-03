Coronavirus, farmaci e cibo a domicilio per chi ha bisogno

Coronaviru, l’iniziativa lanciata dal Comune di San Vittore Olona insieme alle associazioni.

Coronavirus, farmaci e spesa a domicilio

Anche il Comune di San Vittore Olona mette in campo iniziative di sostegno per quanti hanno necessità in questa emergenze del Coronavirus. L’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato locali e le farmacie, organizza un servizio gratuito di consegna a domicilio di acquisto farmaci, spesa settimanale, pasto caldo (il costo del pasto è 5,30 euro). “Il servizio – spiega il sindaco Daniela Rossi – è riservato esclusivamente alle eventuali persone in quarantena domiciliare e alle persone fragili (anziani, non autosufficienti, disabili) che non dispongono di una rete familiare o extrafamiliare di sostegno”.

Per usufruire del servizio occorre telefonare allo 0331.488970 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13.



