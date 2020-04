Coronavirus, gesto di grande generosità di una famiglia rosatese che sceglie di restare anonima. Il sindaco Del Ben: “Mi hanno detto che erano contenti di fare questo per la comunità”.

Coronavirus, famiglia dona 50mila euro al Comune di Rosate

Un gesto di grande altruismo ma anche un forte segnale di attaccamento al proprio territorio: una famiglia di Rosate, che ha voluto mantenere il massimo riserbo, ha devoluto ben 50mila euro a sostegno dei propri concittadini in difficoltà a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. L’iniziativa nasce dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Del Ben, che ha attivato un conto corrente al quale è possibile effettuare bonifici, con il preciso scopo di andare a sostenere i rosatesi in difficoltà. Una raccolta fondi che in pochi giorni ha portato a raccogliere già diverse decine di migliaia di euro. Ma la parte del leone è costituita dalla singola generosa donazione di una famiglia.

Spiega il primo cittadino: «Naturalmente ci ho tenuto a ringraziarli personalmente al telefono per il loro eccezionale gesto. E forse non sono nemmeno riuscito a trovare le parole giuste». Parole perfette, invece, quelle con le quali i membri della famiglia hanno risposto al sindaco, come ha riferito lo stesso Del Ben: «Mi hanno detto: “Siamo noi che siamo felici di fare qualcosa per la nostra comunità”. Io non posso fare altro che ringraziarli nuovamente in modo pubblico, anche se la loro donazione resta anonima». Il primo cittadino ha voluto segnalare inoltre il gesto di due associazioni che hanno messo a disposizione generi alimentari in discreta quantità.

Questi gli estremi del conto corrente: codice Iban IT90 T083 8633 6700 0000 0035 298 – Intestatario Daniele Del Ben – Causale: Emergenza Covid Rosate.