Coronavirus: è il quarto decesso ad Arese.

Oggi, sabato 28 marzo, ad Arese si registrano 33 persone contagiate dall’inizio dell’emergenza tra cui il quarto decesso.

“Ci stringiamo intorno a questa famiglia che, come già accaduto negli altri casi, si trova ad affrontare una terribile perdita senza poter dare il dovuto commiato al proprio caro. Il mio pensiero va anche a tutte le persone che stanno attraversando questo momento così difficile, così lontano dall’immaginario di chiunque, e di fronte al quale ci sentiamo vulnerabili. Vi chiedo di tenere duro e di applicare ogni possibile prescrizione. Come ha detto ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare uno stato democratico in momenti come quello che stiamo vivendo”.