Il sindaco Marco Ballarini ha comunicato poco fa il decesso di due cittadini di Corbetta che erano risultati positivi al Coronavirus.

Coronavirus, due morti a Corbetta

“Sono vicino alle famiglie dei due nostri concittadini”, ha dichiarato il sindaco Ballarini, che ha ricordato ancora una volta l’importanza di rispettare il decreto ministeriale: “Oggi la Polizia Locale ha denunciato altre quattro persone per l’inosservanza del decreto. Non so più come dirlo, bisogna stare a casa. La questione è seria. Non è solo per se stessi, ma anche per gli altri”.

