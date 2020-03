Coronavirus, due decessi a Boffalora

Due decessi a Boffalora in pazienti affetti da Covid-19, il sindaco lancia un messaggio di incoraggiamento ai cittadini

Due morti a Boffalora tra i pazienti affetti da Coronavirus. Sono quattro finora i casi di contagio registrati in paese, due dei quali, appunto, sono deceduti, secondo i dati comunicati dal primo cittadino Sabina Doniselli.

Il messaggio del sindaco

Deniselli nelle scorse ora ha diffuso un messaggio di incoraggiamento per i suoi concittadini: “Giorno dopo giorno inesorabilmente il numero delle persone che purtroppo ci lascia è sempre più alto. Questo terribile virus non esclude nessuno, tutto il mondo è sotto attacco. – scrive il sindaco – Vi assicuro che seppur non sia facile, tutto è molto monitorato da me e da chi sta lavorando con me. Sono in contatto diretto con ATS, il Prefetto, i tre Medici di base del nostro paese e i colleghi Sindaci e tutti insieme, stiamo collaborando scambiandoci tutte le informazioni per gestire al meglio la situazione e tenere tutti noi il più al sicuro possibile, ma da soli non possiamo farcela: abbiamo bisogno che voi stiate a casa. Siamo un piccolo paese e ci conosciamo quasi tutti, vi invito a essere solidali tra voi, evitiamo la ricerca continua del dato certo che nulla di necessario aggiunge alla nostra conoscenza; vi esorto a ricordare che dietro ai numeri freddi e spietati, ci sono delle persone, delle famiglie che meritano il nostro massimo rispetto”

