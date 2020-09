Covid, i genitori di due alunni risultati positivi al tampone: le classi frequentate dai due ragazzi vanno in isolamento per dieci giorni.

Coronavirus, due classi delle medie in isolamento a Cisliano

Coronavirus, due classi delle scuole medie di Cisliano in isolamento dopo che i genitori di due alunni sono risultati positivi al tampone. I due ragazzi ad oggi stanno bene e non hanno manifestato sintomi, ha chiarito il sindaco Luca Durè. Ma la macchina per tutelare la sicurezza e la salute si è naturalmente subito mobilitata ed il dirigente Luciano Giorgi ha stabilito da ieri dieci giorni di isolamento per le due classi: i ragazzi torneranno insomma a svolgere le lezioni da casa come durante il lockdown.

Nel frattempo, l'Amministrazione sta chiedendo di accelerare i tempi per avere l'esito dei tamponi dei due ragazzi figli dei genitori contagiati, in modo da avere al più presto un quadro preciso della situazione.