Coronavirus, donna si contagia nuovamente a 97 anni

Coronavirus, l’anziana di Canegrate è risultata positiva: aveva già sconfitto il virus nei mesi scorsi. Sta bene.

Coronavirus, la forza della canegratese

E’ risultata nuovamente positiva al Covid-19. Si tratta di Elda Re Fraschini, donna di 97 anni di Canegratre, attualmente ospite della casa di riposo san Remigio di Busto Garolfo. Già nei mesi scorsi la donna aveva lottando contro il virus, sconfiggendolo. Era il mese di aprile quando il tampone fatto alla 97enne, che allora si trovava nella rsa Leopardi di Villastanza aveva dato esito positivo. Da qui era scattato l’isolamento e il ritorno a essere negative dopo 6 settimane (in quel periodo di tempo non aveva accusato sintomi, eccezion fatta per la perdita del gusto e dell’olfatto). Da agosto l’anziana ha cambiato rsa, nei giorni scorsi la notizia della nuova positività al tampone (la casa di riposo ha attivato tutte le procedure del caso). La donna è totalmente asintomatica. Dai familiari due domande: chi ha già contratto il Covid può essere infettato nuovamente? Ci può essere un problema di attendibilità di quel tampone (per questo attendono gli esiti dei prossimi)?

