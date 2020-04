Coronavirus, denunciato per la quinta volta

L’uomo, M.C. le sue iniziali, 28enne rhodense con precedenti, è stato fermato dalla Polizia di Stato.

In via Trecate

Si trovava in via Trecate a bordo di una vettura di grossa cilindrata. Controllato dalla polizia, si è mostrato nervoso e non ha saputo dare una spiegazione logica al fatto che si trovasse lontano da casa. Così gli agenti hanno elevato la sanzione per il mancato rispetto dell’ordinanza: in questo di oltre mille euro per era alla guida del veicolo e soprattutto perché recidivo.

Denunciato per la quinta volta

Come appurato dagli agenti, dall’inizio dell’emergenza il giovane è stato denunciato per cinque volte all’autorità giudiziaria per aver contravvenuto al Decreto del Consiglio dei Ministri (ogni denuncia sarà commutata in pena pecuniaria) e, per ben 6 volte, è stato destinatario di provvedimento contravvenzionale: per un totale di circa 7000 euro da pagare.

Noto assuntore di droga

Considerato che l’uomo è un noto assuntore di sostanza stupefacente, veniva controllato con un certo scrupolo e veniva trovato in possesso di 2 bustine in cellophane trasparente con all’interno della polvere di colore bianco riconducibile alle caratteristiche organolettiche della cocaina o eroina: asserendo che erano per il suo uso personale.

Anche per quest’ultima circostanza veniva sanzionato amministrativamente ai sensi della normativa sugli stupefacenti, per cui verrà avviato un procedimento amministrativo presso la Prefettura di Milano. A M.C. veniva elevata contravvenzione anche per guida senza patente, in quanto alla guida di veicolo senza portarla con sé, pur dichiarando di esserne in possesso. Pertanto veniva accompagnato presso il Commissariato Rho Pero per i rilievi

fotografici e dattiloscopici e per eseguire narcotest della sostanza presumibilmente stupefacente rinvenuta: che risultava positiva al reagente dell’eroina.

