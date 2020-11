Coronavirus, decesso in paese. Il sindaco: “Siate responsabili”

Coronavirus, il sindaco di Buscate annuncia la prima vittima della seconda ondata e torna a ricordare la prudenza nei comportamenti.

Coronavirus, decesso

A dare la notizia è stato il sindaco di Buscate Fabio Merlotti: “Devo purtroppo annunciare il primo decesso per Covid di questa seconda ondata, esprimo le condoglianze vivissime e la vicinanza dell’Amministrazione comunale alla famiglia, che ho già contattato: si tratta di una persona che aveva delle fragilità, intesa come età e condizioni di salute. Ma questo lo dico non per ‘tranquillizzare’ ma, al contrario, per responsabilizzare tutti quanti: perchè tutti noi siamo dei ‘veicoli’, i nostri comportamenti possono direttamente o indirettamente mettere in pericolo le persone più fragili. Occorre capire che le persone fragili sono quelle che rischiano di più e questo ci deve richiamare tutti a un senso di responsabilità maggiore. Calano da 87 a 59 le quarantene, spalmato nei giorni scorsi. Il numero dei positivi è 26, molto basso rispetto ai numeri che sento nella zona: cerchiamo quindi di essere tutti virtuosi e tenere questi numeri bassi”.

Poi il tema del virus e della scuola: “Abbiamo poi la prima classe che ieri si è dovuta preventivamente mettere in quarantena per un possibile contatto con un positivo – ha dichiarato Merlotti – L’allarme è fortunatamente rientrato in quanto da domani, come da comunicazioni dell’Ats, i ragazzi potranno tornare a scuola. Speriamo che anche altre classi non debbano avere altri stop: certo, è possibile che accada, ma ci auguriamo davvero di no. Il criterio della prudenza è sempre il migliore: quindi se qualcuno dovesse sospettare di avere qualche sintomo suo, o dei propri bambini, non li mandi a scuola”.

E aggiunge: “Inoltre nella home page del sito internet del Comune c’è una sezione apposita dove trovare informazioni utili sull’emergenza: per chi è in quarantena ci sono le indicazioni su come smaltire i rifiuti e su come consultare e prenotare i tamponi di guarigione. Vorrei fare un grande ringraziamento alle nostre associazioni, Croce Azzurra su tutte così come ai nostri medici di base: con questi ultimi abbiamo fatto una videoconferenza, si stanno spendendo davvero molto, estremamente disponibili, collaborano tra loro e con noi e gran parte del merito della buona situazione di Buscate dipende certamente da loro”,

