Coronavirus, un decesso nella Casa famiglia di San Vittore Olona

Coronavirus, è morto un ospite della Casa Famiglia, rsa di San Vittore Olona. Salgono a 4 i decessi in paese.

Coronavirus, deceduto un ospite

E’ venuto a mancare uno degli anziani residenti alla Casa Famiglia di San Vittore Olona. E salgono a 4 i decessi in paese. L’uomo, ricoverato lunedì in un ospedale per una situazione sanitaria molto compromessa e poi risultato positivo al tampone da Covid-19, è deceduto nel pomeriggio di ieri. “Esprimiamo la nostra sincera e commossa vicinanza alla sua famiglia in questo momento. Nel contempo – dichiara la direzione della Casa Famiglia – siamo vicini a quanti ogni giorno stanno lavorando con abnegazione ed impegno a favore dei nostri residenti, in un contesto certamente non facile”.

Le misure messe in campo dalla rsa

Come informano dalla Casa famiglia, fin dal 22 febbraio nella struttura erano già state attivate misure di prevenzione, anticipando le successive ordinanze regionali e nazionali. “A seguito delle notizie delle ultime ore, si era invece proceduto nell’attivare il protocollo previsto, coerentemente alle indicazioni fornite dall’Ats locale, di concerto con Regione Lombardia, con l’obiettivo di mettere in campo le misure più opportune per tutelare residenti e lavoratori – spiegano dalla direzione – Sempre negli ultimi giorni la Direzione aveva anche deciso di procedere con una sanificazione di ogni spazio e luogo. Intervento che si è affiancato alle attività di pulizia ed igiene già fortemente potenziate in via ordinaria nelle ultime quattro settimane. La struttura ha dunque messo in campo interventi straordinari, proprio al fine di prevenire e ove possibile rallentare la diffusione epidemiologica in atto, attraverso continue disposizioni riorganizzative e sanitarie:

chiusura dell’accesso a tutti i visitatori esterni (familiari e volontari);

avvio di misure straordinarie per l’igiene degli operatori (igienizzante mani, organizzazione turni negli spogliatoi per evitare la compresenza di più persone, divieto di raggruppamento presso gli spazi comuni, dotazione Dpi) e avvio di uno Sportello Ascolto da parte di uno psicologo;

ancora più attenta e rigorosa pulizia di tutti gli ambienti e sanificazione quotidiana di maniglie, porte, pulsantiere ascensori, tastiere, finestre…

rafforzamento delle azioni di monitoraggio dei residenti da parte dei medici;

per i residenti, privati del calore e dell’affetto quotidiano di parenti ed amici, avvio della “Chiamata assistita” tramite tablet per continuare a vedere ed ascoltare i propri familiari.

La Casa Famiglia ha nel contempo provveduto ad avvisare il Sindaco di San Vittore Olona e tutte le famiglie dei residenti in senso di trasparenza. “Siamo ben consapevoli della delicatezza della situazione e condividiamo le vostre ansie e preoccupazioni; rimaniamo per questo a vostra disposizione per ogni eventualità. Vi assicuriamo infine il nostro impegno e la nostra serietà nel voler affrontare con scrupolosa attenzione le sfide dei prossimi giorni, nell’ottica di quei valori che sempre ci hanno guidato: difendere e promuovere la vita sempre, in ogni circostanza e in ogni momento” conclude la Direzione della Casa Famiglia.

