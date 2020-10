Coronavirus crescono i decessi: 51 in più. In Lombardia 4.956 nuovi positivi. I NUMERI DI SABATO 24 OTTOBRE

La curva dei contagi continua a crescere e adesso anche il dato dei decessi comincia a preoccupare. Perché oggi, sabato 24 ottobre 2020, si è tornati a registrare ben 51 decessi collegati al contagio da Coronavirus

Crescono i decessi e i ricoveri

Sono 4.956 i nuovi positivi con 32.749 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 15,1%. Una percentuale altissima che invita a non abbassare la guardia. Preoccupa l’aumento dei ricoveri ma anche il numero dei decessi, oggi 51, erano mesi che non se ne verificavano così tanti nella nostra regione.

Sono 151 i morti in Italia, a fronte di quasi ventimila contagiati in più rispetto a ieri, una situazione che sta inducendo il Premier Giuseppe Conte ad adottare nuove misure per contenere il diffondersi del virus.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 32.749, totale complessivo: 2.680.430

– i nuovi casi positivi: 4.956 (di cui 279 ‘debolmente positivi’ e 26 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 88.706 (+170), di cui 2.721 dimessi e 85.985 guariti

– in terapia intensiva: 213 (+29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 2.153 (+140)

– i decessi, totale complessivo: 17.210 (+51)

I nuovi casi per provincia

Milano: 2.306, di cui 1.010 a Milano città;

Bergamo: 57;

Brescia: 309 ;

Como: 108 ;

Cremona:124;

Lecco: 117;

Lodi: 86;

Mantova: 150;

Monza e Brianza: 625;

Pavia: 303;

Sondrio: 86;

Varese: 508.

TORNA ALLA HOME PAGE