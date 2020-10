Coronavirus: crescono i contagi a Magnago. Ieri, sabato 17 ottobre, si sono registrati 22 cittadini positivi e 58 in quarantena.

Continua la crescita dei casi di contagio a Magnago. A darne notizia è il sindaco Carla Picco che, sui canali ufficiale scrive:” Si registrano 22 cittadini positivi e 58 cittadini in quarantena per contatto e/o casi clinici. Rinnovo a tutti la necessità di comportamenti rigorosi e rispettosi di regole semplici, quanto necessarie. Per poter vedere una flessione dei contagi e necessario un comportamento corretto da parte di ognuno di noi”.

