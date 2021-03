Coronavirus, crescono ancora i contagi e c’è un altro decesso

Coronavirus, la situazione all’interno della comunità di Nerviano.

Coronavirus, altri contagi e altro decesso

Crescita dei contagi e un altro concittadino che non ce l’ha fatta. E’ questa la situazione Covid a Nerviano: “Attualmente abbiamo 65 persone positive al Covid in isolamento domiciliare obbligatorio e 39 in isolamento domiciliare fiduciario, in quanto persone in stretto contatto – spiega il sindaco Massimo Cozzi – Delle persone positive, tre (età media 84 anni) si trovano ricoverate in strutture ospedaliere della zona. Dobbiamo registrare purtroppo il decesso di un altro nervianese, sale a 47 il numero dei decessi da inizio pandemia. Le più sentite condoglianze e un forte abbraccio ai familiari da parte dell’Amministrazione Comunale. L’età media dei casi Covid è di 47 anni Nell’ultima settimana, dal 21 al 28 marzo 2021, abbiamo avuto un aumento di 17 casi, passando da 48 a 65 Nervianesi positivi al Covid, a dimostrazione che l’emergenza non è affatto finita”.

Le raccomandazioni del sindaco

“Occorre essere sempre prudenti, mantenere il necessario distanziamento, igienizzare le mani e utilizzare la mascherina sempre in modo corretto – ribadisce Cozzi – Si ricorda che sul sito del Comune è possibile avere tutti i dettagli in merito alle modalità di erogazione e di accesso alla misura dei Buoni spesa, per tutti quei nervianesi in difficoltà sociali ed economiche. Da parte mia proseguirò con l’aggiornamento settimanale della situazione, ritenendo corretto informare la cittadinanza esclusivamente con dati ufficiali. L’invito è ad informarsi solamente sui canali ufficiali ossia il sito web di Regione Lombardia, del Ministero della Salute e del Comune di Nerviano”.