Coronavirus, crescono i casi in paese: 9 contagi in un solo giorno

Coronavirus, peggiora la situazione anche a Nerviano. L’annuncio del sindaco.

Coronavirus, aumentano i contagi

Contagi da Covid-19 in crescita anche a Nerviano. “Attualmente abbiamo 25 persone positive al Covid in isolamento domiciliare – spiega il sindaco Massimo Cozzi – Sono 91 quelle in isolamento domiciliare fiduciario in quanto persone in stretto contatto. L’età media dei casi Covid è di 37 anni. Nella settimana dal 21 al 28 febbraio 2021 abbiamo avuto un aumento di 8 casi, passando da 17 a 25 casi”.

9 casi in un solo giorno

“Dopo un periodo abbastanza ‘tranquillo’, ieri abbiamo registrato, in un solo giorno, 9 nuovi casi ufficiali di positività al Covid a Nerviano e l’età media è in diminuzione – prosegue il sindaco – Nessun allarmismo, solo la consapevolezza di dover convivere, ancora per mesi, con questo virus ed occorre farlo con la massima prudenza. Giriamo tranquillamente sul territorio, ma facciamolo sempre con la mascherina portata correttamente ed evitiamo assembramenti! Occorre essere responsabili per se stessi, ma soprattutto per gli altri”.