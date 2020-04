Coronavirus, i contagi salgono a 40 a Nerviano

Coronavirus, 40 casi di contagio a Nerviano. L’aggiornamento da parte del sindaco.

Coronavirus, altro caso

Un nuovo caso di positività al Coronavirus a Nerviano. “Dall’aggiornamento quotidiano, tocchiamo il 40esimo caso di positività al Covid-19 sul territorio nervianese – annuncia il sindaco Massimo Cozzi – Nello specifico, stiamo parlando di una persona che lavora in una RSA di Rho e che oggi si trova, in discrete condizioni, al proprio domicilio. La buona notizia è invece che una persona, dei casi in essere, è definitivamente guarita. Occorre mantenere alta la guardia, consapevoli che l’emergenza sanitaria non è finita. Occorre restare in casa per poter poi ripartire il prima possibile! L’invito è quello di informarsi unicamente sui canali ufficiali ossia i siti internet del Ministero della Salute, della Regione Lombardia e del Comune”.

