Coronavirus, Comune e volontariato aiutano gli anziani

Coronavirus: personale del Comune e volontari di Canegrate si recheranno gratuitamente ad acquistare cibo e farmaci per gli anziani del paese.

Coronavirus, aiuto agli anziani

Il servizio sarà svolto gratuitamente da personale comunale e da volontari della comunità di Canegrate. E’ l’iniziativa lanciata dal Comune per combattere l’epidemia di Coronavirus per portare un aiuto concreto mettendo in campo persone che lavorano in Comune e mondo delle associazioni.

“Il Governo raccomanda alle persone anziani di evitare i posti affollati e uscire solo se è strettamente necessario – afferma il sindaco Roberto Colombo nel presentare l’iniziativa – Gli anziani soli che hanno bisogno di acquistare generi alimentari di prima necessità e farmaci, dal 9 marzo 2020 possono chiamare il numero unico comunale 0331.463867, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30. Il servizio, gratuito, è svolto da personale comunale e volontari”.

Sempre il Comune ricorda i numeri da poter contattare: 1500 per richiedere informazioni, e l’800.894.545 se si pensa di avere i sintomi della malattia.

