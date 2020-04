Coronavirus, Comune dona mascherine al Centro anziani

Coronavirus, il Comune di Cerro Maggiore ha consegnato mascherine al Centro anziani.

Coronavirus, mascherine all’associazione

Le mascherine sono state donate oggi, mercoledì 1 aprile 2020, al Centro coordinamento anziani nell’ufficio del sindaco di Cerro Maggiore Nuccia Berra. “Nello stile che ci è proprio non facciamo annunci, non siamo abituati ad urlare fantomatiche proposte solo per avere pubblicità – spiegano dall’Amministrazione comunale – Noi preferiamo comunicare i risultati concreti, perchè questo è il compito degli amministratori oculati e consapevoli del proprio ruolo. Nelle scorse settimane abbiamo sentito il coordinamento del Centro anziani per capire le esigenze delle persone più esposte al rischio del coronavirus. I due coordinatori, i signori Tarcisio Martinotto e Gianpiero Verga, hanno concordato con l’amministrazione che poteva essere utile dotare gli anziani di mascherina, in modo da permettere loro di poter fare la spesa in paese o andare in farmacia con maggiore sicurezza. Non è stato semplice, ma abbiamo reperito diverse centinaia di mascherine, che sarebbero dovute arrivare già da giorni, ma alcuni problemi logistici hanno rallentato la consegna. In questa settimana i volontari distribuiranno le mascherine su indicazione del coordinamento anziani utilizzando i criteri concordati, corredate dalle indicazioni d’uso e un monito esplicito a non uscire di casa se non strettamente necessario. Purtroppo – concludono dal palazzo comunale – come per tutta questa emergenza, ci siamo trovati di fronte ad una scelta, contemperando i costi ed i benefici di un siffatto impiego. Il tempo delle parole e delle polemiche lo lasciamo ad altri, noi dobbiamo governare questa emergenza”.

