Coronavirus, “Il Comune distribuisca mascherine ai cittadini”

Coronavirus, l’appello di Alex Airoldi (Progetto Comune-Udc) e Marina Lazzati (Grande Nord) al Comune: “Si comprino coi soldi delle manifestazioni annullate in paese”.

Coronavirus, la richiesta di Airoldi e Lazzati

L’appello porta la firma di Alex Airoldi (Progetto Comune-Udc) e dell’ex sindaco Marina Lazzati (Grande Nord): “Leggiamo dell’interessante iniziativa del Sindaco di Villa Cortese , che sta distribuendo mascherine alla cittadinanza. Vista la carenza di mascherine sul territorio di Cerro Maggiore , introvabili da diverse settimane, vorremmo suggerire a questa spettabile Amministrazione comunale di fare altrettanto, distribuendo ai cittadini mascherine chirurgiche da utilizzare per uscire a fare la spesa o quando si va in luoghi che potrebbero essere affollati (Poste, banche). Per l’acquisto, si potrebbero utilizzare i fondi eventualmente avanzati per manifestazioni che sono state annullate. Si tratta di un piccolo gesto , ma che sicuramente sarebbe apprezzato dalla popolazione sia a livello psicologico sia come segno di attenzione verso le particolari esigenze di questo periodo difficile”.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE