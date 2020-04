Coronavirus, vanno a comprare la droga a Pasqua: multati

Coronavirus, diverse persone fermate nella zona boschiva di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) dirette a comprare la droga. Bloccati dai Carabinieri.

Coronavirus, cercavano la droga: multati

Arrivavano anche da comuni molto lontani, i loro movimenti non sono passati inosservati agli occhi dei Carabinieri impegnati anche sul territorio di Cerro Maggiore per verificare il rispetto delle indicazioni per limitare i contagi da Covid-19. Alcuni movimenti di auto sono stati notati dai militari nella zona boschiva di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore) così le pattuglie sono intervenute. Le persone erano fuori dalla loro abitazione e sono state multate così come prevede la normativa. La loro presenza in quella zona era di fatto per comprare sostanza stupefacente.

