Coronavirus, classi in quarantena anche a Nerviano. Ecco la situazione.

Coronavirus, alunni in quarantena

Anche a Nerviano vi sono classi in quarantena a causa di contagi di Covid-19. Dopo che nei giorni scorsi era stato registrato un caso alla scuola elementare di via Roma e 4 classi alle medie di via Diaz, stavolta tocca alla materna di via Dei Boschi: da questa mattina infatti i piccoli alunni delle sezioni Gialla e Blu sono in quarantena.

