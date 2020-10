Coronavirus, classe in quarantena anche a Parabiago

Coronavirus, un bambino della primaria di via Brescia a Parabiago è risultato positivo al tampone: la sua classe è in quarantena.

Coronavirus: un caso alla primaria di via Brescia a Parabiago

Un bambino della primaria di via Brescia a Parabiago è risultato positivo al Covid-19: così, come successo in altri istituti del territorio, sono state messe in atto tutte le norme di sicurezza e la classe è in isolamento. Per fortuna il bambino sta bene e, insieme ai suoi compagni, sta seguendo la didattica a distanza prevista e già sperimentata ampiamente lo scorso anno. Appena la quarantena sarà terminata, tutti i bambini verranno sottoposti al tampone e, se risulteranno negativi, potranno tornare in aula.

“Prestate sempre attenzione”

“Per fortuna il bambino e i suoi compagni di classe stanno bene – ha spiegato la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di viale Legnano, Monica Fugaro – Però non bisogna mai abbassare la guardia. A scuola e in classe i bambini e i ragazzi tengono sempre la mascherina e seguono tutte le norme, ma lo devono fare anche fuori dall’ambiente scolastico. Non mi stancherò mai di ripeterlo”.

