Coronavirus, cinque nuovi casi a Rescaldina

Il sindaco di Rescaldina Gilles Ielo comunica ai cittadini che si sono registrati in paese 5 nuovi casi di contagio da Covid-19: “Gli esiti di negatività dei casi registrati in settembre hanno azzerato la presenza di casi sul territorio fino a ieri (venerdì, ndr) quando sono risultati invece positivi altri 5 cittadini, tutti in regime di isolamento domiciliare e nessun ricoverato.

In continua evoluzione invece la presenza di casi clinici, ovvero 22 cittadini che manifestano sintomi influenzali e sono comunque soggetti al regime di isolamento domiciliare fiduciario. Infine, sono 2 i cittadini venuti in contatto con casi Covid-19 e sottoposti al regime di isolamento domiciliare.

Raccomandando la massima cautela nello svolgimento delle attività quotidiane e ponendo piena fiducia nel senso di responsabilità di tutti, certo che possiate comprendere il complesso momento, ricordo in particolare l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina, la sanificazione di mani e superfici di contatto e il rispetto del distanziamento interpersonale“.

