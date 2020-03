Coronavirus, chiudono da lunedì 23 marzo 2020 i cimiteri di Rescaldina e Rescalda.

Coronavirus, chiusi cimiteri a Rescaldina

L’Amministrazione di Rescaldina comunica ai cittadini la chiusura dei cimiteri di Rescaldina e Rescalda, resa necessaria dalle misure restrittive recentemente introdotte per il contenimento della diffusione del Coronavirus: “Si informa la cittadinanza che, vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19, con ordinanza n. 22 del 21 marzo 2020 è stata disposta la chiusura dei cimiteri di Rescaldina e Rescalda da lunedì 23 marzo 2020 fino a data da destinarsi e dipendente dall’evoluzione dell’emergenza epidemiologica in corso.

I cimiteri potranno essere aperti esclusivamente per il tempo necessario alle esequie durante le quali potranno essere presenti solo i parenti stretti che sono comunque tenuti a non creare assembramenti e a mantenere le distanze di sicurezza”.

