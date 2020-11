Coronavirus, chiude l’asilo nido comunale “1…2…3… Stella”; una scelta inevitabile a causa dei contagi tra il personale; il pagamento delle rette è sospeso fino alla ripresa del 30 novembre.

Coronavirus, chiude l’asilo nido comunale “1…2…3… Stella”

“Una scelta dolorosa ma inevitabile“. Con questa premessa, l’Amministrazione comunale di Canegrate comunica che “una catena di contagi fra il personale ci ha imposto prima la chiusura di due ‘bolle’ del nido 1…2…3… Stella e ora, a partire da lunedì 16 novembre, dell’intera struttura“.

Secondo il Comune, “non sono i bimbi a trasmettere il contagio, i bimbi pagano il prezzo dei contagi tra gli adulti, in famiglia e non solo. Nell’asilo nido comunale si era creata una situazione che rendeva impossibile far funzionare il servizio e, a tutela della salute di tutti, abbiamo deciso che da lunedì 16 novembre il servizio è chiuso, per tutti”.

La comunicazione ufficiale verrà inviata a tutte le famiglie, “insieme alla conferma che il pagamento delle rette è sospeso sino alla ripresa e che verranno comunicate le modalità di compensazione per chi ha già pagato – continua l’Amministrazione – Il nostro rigoroso impegno è che lunedì 30 novembre il nido riapra e torneremo a gridare 1…2…3… Stella! Però, accidenti, e detto rigorosamente tra noi, rispettiamo le regole, che spesso poi ci rimettono gli altri”.

