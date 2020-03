Coronavirus: “Si chiudano parchi, cimitero e altri luoghi”

Coronavirus, la richiesta all’Amministrazione comunale di Buscate da parte di Valeriano Ottolini (Obiettivo Comune) e Franca Colombo (Insieme per Buscate).

Coronavirus, l’appello al Comune

La richiesta all’Amministrazione comunale di Buscate arriva dai due consiglieri di opposizione Valeriano Ottolini (Obiettivo Comune) e Franca Colombo (Insieme per Buscate). “Con questa lettera – spiegano Ottolini e Colombo nel documento inviato in Comune – chiediamo al sindaco e a tutta l’Amministrazione di valutare la chiusura del cimitero comunale, dei parchi e di tutti i luoghi che non forniscono servizi necessari. Riteniamo che l’Amministrazione comunale debba essere d’esempio ai cittadini durante l’emergenza causata dal Covid19 e chiede la chiusura per non perdurare nel paradosso di invitare i buscatesi a rimanere a casa lasciando però aperti i luoghi di aggregazione. Questo tipo di politica è già stata messa in atto da altri primi cittadini nei propri Comuni, come il vicino Comune di Magnago (chiusura cimitero)”.

