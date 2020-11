Coronavirus, i casi salgono a 74 e c’è il terzo decesso

Coronavirus, ancora contagi a Buscate dove si registra il decesso di una signora.

Coronavirus, la situazione in paese

Crescono ancora i contagi a Buscate. E c’è un’altra vittima, la terza di questa seconda ondata. “Dobbiamo purtroppo registrare il terzo decesso per Covid – afferma il sindaco Fabio Merlotti – Si tratta di una signora avanti con l’età, che conoscevo bene: era qualche anno che, a Natale, faceva parte del gruppo di ultranovantenni che andavo a salutare ed era una di quelle persone che ti dava davvero tanta energia. Ne conservo quindi un ricordo molto affettuoso e mi dispiace per quanto successo e ci stringiamo intorno ai suoi cari. I casi sono ora a quota 74 (205 le persone in quarantena): i contagi sono un po’ saliti e mai come ora rimane importante non abbassare la guardia”

Il sindaco torna sulla responsabilità da mettere in campo: “Forse alcuni comportamenti da tenere non sono chiari a tutti: capita che vi siano bambini che sono contatti stretti di un compagno di classe risultato positivo al Covid e la classe messa in quarantena: ricordo che, a casa, i contatti stretti devono stare il più isolati possibile. Non è facile, visto che magari molti non hanno abitazioni grandi, ma se i bambini sono in quarantena è necessario che anche in casa stiano isolati perchè altrimenti lo stargli vicino come se nulla fosse diventa un comportamento rischioso visto che poi il genitore esce e va in giro. Quindi mi raccomando: a essere isolati devono essere sia i casi Covid ma anche i contatti stretti. Cerchiamo quindi di adottare comportamenti responsabili: rispetto ad altri paesi vicini siamo in una situazione migliore ma i contagi anche da noi stanno crescendo”.

Poi la situazione nelle scuole: “C’è la buona notizia di una delle classi che erano in quarantena che torna a fare lezioni, si tratta della quinta A delle elementari mentre abbiamo ancora in quarantena la terza A, la quarta B e la quinta B delle elementari, la sezione Gialla della scuola dell’infanzia e quella dei Blu dell’infanzia parrocchiale – afferma Merlotti – Anche qui rinnovo il mio appello ad avere comportamenti consoni, visto la grande importanza rivestita appunto dalla scuola. La scuola è il luogo delle pari opportunità per tutti, dove tutti hanno la possibilità di farsi strada: e anche per questo è importante non pregiudicare l’attività scolastica con comportamenti imprudenti”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE