La Creda Enterprise dona al Comune di Cisliano un primo lotto di mille mascherine trasparenti Invisimask, che consentono di conversare con più facilità ma in piena sicurezza

Coronavirus, azienda dona a Cisliano mille mascherine trasparenti

“Abbiamo deciso di donare il primo lotto di mille mascherine trasparenti al Comune di Cisliano affinché vengano distribuite tra gli operatori comunali, i volontari, i commercianti e a tutte le famiglie che ne hanno necessità“. Con queste parole Davide Credaro, Ceo di Creda Enterprise, dinamica società di Corsico, ha ufficializzato ieri un gesto concreto di vicinanza e solidarietà al comune lombardo. Insieme a Davide Faustini, partner nel progetto, è stato ricevuto nel palazzo comunale dal primo cittadino.

Il sindaco Durè: “Imprenditoria virtuosa che non pensa solo al business”

“Ringrazio davvero per il nobile gesto, che dimostra come esista un’imprenditoria virtuosa che non pensa solo al business, ma è pronta ad offrire un aiuto concreto alla comunità del nostro territorio; in un periodo in cui si sentono solamente notizie poco piacevoli essere qui a raccontare un’esperienza imprenditoriale, dell’ingegno italiano, che si trasforma in qualcosa di concreto per il beneficio di tutti penso che sia una bella cosa” Con queste parole il sindaco Luca Durè ha espresso la propria soddisfazione per questo bellissimo atto in un periodo particolarmente impegnativo.

La mascherina

Prodotta e pensata in Italia, Invisimask, la mascherina totalmente trasparente, è riutilizzabile, economica e dotata di un filtro sostituibile . Recita la nota dell'azienda: "La sua trasparenza lascia il viso libero dando la possibilità di conversare con facilità notando tutte le espressioni, ed è fondamentale per i sordomuti poiché consente loro di leggere il labiale. Invisimask ha raggiunto l'obiettivo di rendere questo dispositivo più bello e più umano, un oggetto che si indossa più volentieri e che continuerà a garantire a tutti la possibilità di relazionarsi in totale sicurezza".