Coronavirus: aumentano i contagi ad Arese.

Il numero di persone contagiate è arrivato a 26, tra cui fortunatamente si registrano anche due guarigioni ma i decessi sono tre.

Michela Palestra, sindaco di Arese, si rivolge ai cittadini ricordando la rete di aiuto attivata con la Misericordia, la conversione di servizi e il lavoro prezioso dei volontari.

“Sono numeri che, a volte, non danno l’idea reale della situazione, perché – da persona prima ancora che da rappresentante delle istituzioni – mi rendo conto che dietro a queste cifre ci sono un essere umano, una famiglia, una comunità. La situazione emergenziale sta mettendo a dura prova tutti, soprattutto le persone più fragili, i nostri anziani, le persone sole, ma anche i nostri figli che si ritrovano “chiusi in casa” da settimane. La rete di aiuto che abbiamo attivato con la Misericordia, che è parte integrante della nostra gestione dell’emergenza, la “conversione” di tanti servizi e il lavoro prezioso di tanti volontari sono un patrimonio che dobbiamo tutelare e sostenere. Un ringraziamento particolare oggi va anche all’Associazione ZheJiang di Milano che ha donato 1.000 mascherine al nostro Comune che saranno destinate al personale a contatto col pubblico, alla Polizia locale, alla Misericordia per le persone in difficoltà. C’è anche un’altra “donazione anonima” a cui va la nostra gratitudine. Per limitare gli spostamenti delle persone e gli assembramenti, abbiamo disposto la chiusura della Casa dell’Acqua e del Centro di raccolta, attivando un servizio di raccolta del verde (sfalcio erba) al domicilio. Ai cittadini chiedo ancora una volta di rispettare le disposizioni e le misure previste per ridurre il contagio”.