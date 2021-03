Coronavirus, aumentano ancora i casi: ci sono anche 7 bimbi sotto gli 11 anni

Coronavirus, peggiora la situazione anche a San Vittore Olona. L’appello del sindaco.

Coronavirus, aumentano ancora i casi

Aumentano i casi di Covid-19 anche a San Vittore Olona. “La situazione del nostro paese, aggiornata a oggi, lunedì 1 marzo 2021, vede 30 casi Covid di cui 7 bambini con età anagrafica al di sotto degli 11 anni – spiega il sindaco Daniela Rossi – Nessun cittadino ricoverato, sono 66 i casi clinici segnalati dai medici di base e riferiti a persone con sintomi sospetti. Una classe della scuola dell’infanzia è in quarantena, non risultano contagi da varianti diverse da quella già conosciuta”.

L’appello

Così come già affermato settimana scorsa, Rossi torna ad appellarsi ai concittadini: “Il trend dei contagi è chiaramente in ripresa ma non è una sorpresa visti i numerosi comportamenti a dir poco sconsiderati degli ultimi giorni. Noto con profondo rammarico che il distanziamento sociale ha perso di significato. L’ uso corretto della mascherina è per molte persone solo un vago ricordo”.