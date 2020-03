Coronavirus, Arese: sale a 18 il numero dei contagiati

Coronavirus, ad Arese: sale a 18 il numero dei contagiati (tra cui 2 decessi). A comunicarlo il sindaco nel report quotidiano.

“Il report quotidiano di ATS Città metropolitana rileva su Arese, dall’inizio dell’emergenza, 18 persone contagiate da Covid 19 (tra cui due decessi). ATS e Regione Lombardia hanno prontamente attivato tutti i protocolli e le misure di sicurezza previste – ha commentato il sindaco – Nella giornata di ieri Regione Lombardia ha disposto limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. L’ordinanza è in vigore dal 22 marzo fino al 15 aprile, salvo variazioni dovute all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Anche il Ministero della Salute sta emanando un nuovo DPCM che prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Pubblicheremo il testo definitivo non appena disponibile.

Queste settimane segnano il “doloroso percorso dell’Italia”, come lo ha definito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso di questa epidemia che ha decimato la popolazione anziana, “persone – sottolinea il Capo dello Stato – che costituiscono per i più giovani punto di riferimento non soltanto negli affetti, ma anche nella vita quotidiana”.

Le persone che sono venute a mancare o che sono ancora ricoverate meritano il nostro rispetto e i nostri sacrifici. Perché questi numeri si arrestino è fondamentale essere uniti nel rispetto delle regole. Il virus non ha gambe, siamo noi a fornirgli gli strumenti per viaggiare in modo così subdolo e pericoloso per noi stessi e per gli altri. Date ascolto all’appello di medici e infermieri: STATE A CASA. E quando questo non è possibile, per reali esigenze, adottate tutte le misure per evitare il contagio”.